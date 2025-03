Zehn Jahre historisches „Restl verwerten“

Herbert Brettl aus Halbturn ist Historiker mit Leib und Seele. Wirklich Feuer gefangen hat er im Gymnasium in Neusiedl am See. „Ich hatte einen tollen Geschichtslehrer“, erzählt er. Professor Brunner habe auch Themen angesprochen, die in seiner Schulzeit von vielen anderen noch tabuisiert worden wären. Während des Studiums bemerkte er dann, dass Quellenkunde ganz seinen Interessen entspricht. „Ich liebe Archive. Kann aus manchen Dingen mehr herauslesen als andere“, so Brettl.