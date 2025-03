Der Koloss vom Wörthersee an seinem Sehnsuchtsort!

Für den zuletzt im Aufwärtstrend agierenden LASK geht der Kampf um die Top-6 am Sonntag dort weiter, wo man seit 2009 nur einmal verloren hat – und wo man auch am 1. Mai am Rasen stehen will. In Klagenfurt! Wo man dann auch im Cup-Finale stehen will, um den ersten großen Titel seit 1965 zu holen.