Kritik an Umwidmungen in der Landesgrünzone

Mit dem Begriff „Landesgrünzone“ assoziiert man wohl am ehesten eine grüne Wiese, zwar landwirtschaftlich genutzt, aber trotzdem noch ökologisch halbwegs intakt. Es gibt in Vorarlberg aber auch Flächen, die diesem Bild so gar nicht entsprechen: So liegt etwa in der Gemeinde Bludesch ein asphaltierter Parkplatz mitten in der Landesgrünzone, in Ludesch ist es sogar ein Industriegebäude. Beide Areale zusammen sind rund 14 Fußballfelder groß – und beide Flächen sind widerrechtlich bebaut worden, wie der Verfassungsgerichtshof (VfGH) festgestellt hat.