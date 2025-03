Rossi-Assist reicht Minnesota wieder nicht

Der 23-jährige Stürmer war bei der ersten Powerplay-Chance als „zweiter Assist-Geber“ am Tor von Vincent Hinostroza beteiligt, mit dem Minnesota Wild in der 18. Minute in 2:1-Führung ging. Dennoch endete das Match mit 2:5 für den Club des Österreichers. Es war die dritte Niederlage in Folge für Minnesota Wild. Rossi hält damit nun bei 21 Toren und 30 Assists, also 51 Scorerpunkten.