Max Steinlechner schafft in Südafrika den Cut!

Die zweite Runde konnte am Freitag wegen Verzögerungen vom Vortag nicht fertiggespielt werden und wird erst am Samstag beendet. Schwab konnte das Aus trotz einer starken Vorstellung am Freitag dennoch nicht verhindern. Der Schladminger hat damit heuer bei bisher fünf Starts vier Mal den Cut verpasst. Der 25-jährige Steinlechner ist in Durban am Start, weil er im Jänner ein Turnier der Sunshine Tour nahe Johannesburg gewonnen hatte.