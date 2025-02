„Waren intim!“ Sex Schuld an positivem Dopingtest?

Vorher und nachher Sex

Für Simmonds liegt die Antwort auf der Hand! Sie hatte Sex! Die Schweizerin: „Sowohl am Tag meiner Dopingkontrolle als auch am Tag davor waren mein Partner und ich miteinander intim. Als ich die Nachricht erhielt, nahm ich sofort einen erfahrenen Anwalt in Anspruch. Durch Nachforschungen stellte sich heraus, dass mein langjähriger Partner, ohne dass ich es wusste, zum Zeitpunkt des positiven Tests Ligandrol eingenommen hatte, um seinen persönlichen Körperbau zu verbessern.“