Signa-Masseverwalter scheiterte mit Klage

Während René Benko weiterhin in Wien in Untersuchungshaft sitzt – wir berichteten – hat das Landesgericht in Innsbruck die zivilrechtliche Forderungen gegen Benkos Mutter Ingeborg, eine der Hauptbegünstigten der Laura Privatstiftung erstinstanzlich zurückgewiesen, bestätigte Gerichtssprecherin Birgit Fink am Donnerstag.