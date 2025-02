Italien nimmt Türken wegen Terrorismus fest

Festnahmen auch in der Schweiz, in den Niederlanden und Bosnien

Die kriminelle Organisation, dem der Festgenommene angehörte, wurde von einem im vergangenen Mai in Italien verhafteten Türken geleitet. Der mutmaßliche Kopf der Organisation, einer der von Ankara meistgesuchten Kriminellen, war zusammen mit weiteren 20 Personen im Rahmen einer Razzia festgenommen worden, die italienische Sicherheitskräfte mit der Polizei in der Schweiz, in den Niederlanden und in Bosnien durchgeführt hatten. Der Mann hatte demnach einen großangelegten Drogen- und Waffenhandel organisiert und Migranten über die Balkanroute nach Europa geschleust. Er soll auch terroristische Anschläge in Europa geplant haben.