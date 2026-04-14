Plüschige Tarnung
Polizei findet 50.000 Euro versteckt in Teddybär
In den Niederlanden ist ein verdächtiges Plüschtier am Flughafen entdeckt worden – die herbeigerufene Polizei stellte schließlich fest, dass der Teddybär „viel wertvoller als gedacht“ war. In ihm befanden sich Geldbündel im Wert von mindestens 50.000 Euro.
Im Postsortierzentrum der DHL fiel einem aufmerksamen Mitarbeiter das Spielzeug auf. „Ein süßer und weicher Teddybär wartete auf uns“, erklärte die Polizei auf Facebook. Nach „einer kurzen Kuschelinspektion“ habe man schließlich verdächtige Stellen gespürt.
Auch eine Naht auf der Rückseite des Kuscheltiers kam der Polizei suspekt vor – es war offensichtlich, dass das Stofftier aufgeschnitten und wieder zugenäht worden war.
Die Polizei teilte Bilder von dem kuriosen Fund auf Facebook:
„Mit einem sorgfältigen Eingriff“, habe man den Teddy schließlich aufgeschnitten. „Was wir als Nächstes gefunden haben, hatten wir nicht erwartet“, erklärt die Polizei in dem Posting weiter. Es befanden sich zahlreiche, gefaltene 50-Euro-Geldscheine in dem Plüschtier.
Das Bargeld wurde schließlich beschlagnahmt und von der Forensik-Abteilung untersucht. Auch zu Absender und Empfänger gebe es Ermittlungen. Die Seriennummern könnten Aufschluss darüber geben, ob das Bargeld aus kriminellen Aktivitäten stammt.
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