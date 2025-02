Marsch: Trump? „Als Amerikaner schäme ich mich!“

„Respektloses und hasserfülltes Klima in den USA“

Wie Marsch (51) am Mittwoch im Rahmen eines Pressetermins der CONCACAF-Nations-League weiters anmerkte, sei Kanada ein Land, in dem hohe Ethik und Respekt geschätzt würden. „Im Gegensatz zu dem polarisierten, respektlosen und oft hasserfüllten Klima, das in den USA herrscht.“