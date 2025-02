„Åhnlroas“ kehrt in den Ischler Sisi-Park zurück

Die Kulturhauptstadt bleibt aber auch weiterhin ein Motor für Regionalentwicklung. So wird zum Weltfrauentag am 8. März zweimal die Sonderführung „Auf den Spuren der Frauen in Bad Ischl“ angeboten. Schauspieler Cornelius Obonja eröffnet dann am 20. März in der Trinkhalle die neue Veranstaltungsreihe „Historicum Salzkammergut“.