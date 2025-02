Video: Chicago entgeht haarscharf Flugzeugunglück

Erst vor wenigen Wochen kam es in Washington D.C. zu einer schweren Kollision bei der Landung eines Verkehrsflugzeuges. Bei dem Zusammenstoß mit einem Black-Hawk-Hubschrauber der Armee kamen rund 70 Menschen ums Leben. Erst vor einer Woche krachte eine Delta-Airlines-Maschine in Kanada in die Landebahn, überschlug sich und ging in Flammen auf. Alle Insassen überlebten die schwere Bruchlandung.