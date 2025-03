Weiz und Passail: So kämpft SPÖ um die „Absolute“

Die Spannung steigt vor der Gemeinderatswahl am 23. März: In Weiz scheiden sich die Geister beim Thema Hauptplatz- und Schulumbau. Ingo Reisinger, erst seit Kurzem amtierender Bürgermeister der SPÖ, gilt als Favorit – ihm stehen aber gleich sechs weitere Parteien gegenüber. Auch in Passail, der Heimatgemeinde von Christopher Drexler, kämpft die SPÖ um die „Absolute“ und gegen Finanzsorgen.