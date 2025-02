Känguru-Schützen: So geht Stocksport in Australien

Eisstocksport? Vor allem in Österreich, Deutschland und Italien ein stark betriebener Sport. In unseren Gefilden ist der Eis- und Stocksport eine wahre „Breitensportmacht“. Der BÖE (Bund österreichischer Eis- und Stocksportler) ist der siebent größte Sportverband Österreichs mit 73.122 Mitgliedern (laut Verbandshomepage, Stand 31.12.2023). Mit 1.457 Vereinen weist man hinter Fußball und Tennis die drittgrößte Vereinsdichte in Österreich auf. Die größte Anzahl an Mitgliedern gibt es in der Steiermark mit 20.104 Mitgliedern (515 Vereine), gefolgt von Oberösterreich mit 18.514 Mitgliedern (337 Vereinen) und Salzburg mit 14.918 Mitgliedern (136 Vereine). Mit über 1100 Stocksporthallen in ganz Österreich ist der Sport praktisch überall zugänglich.