Mehrere Stürze – nun zieht Schweizer die Reißleine

Drei Stürze in drei Monaten

Sein Abflug in der vergangenen Woche im Training von Crans-Montana war zu viel. „Ich habe Glück, dass ich diesen dritten Sturz in drei Monaten ohne ernsthafte Verletzungen überstanden habe“, so Boisset, der seine Saison vorzeitig für beendet erklärt.