Erst drei „Watschn“, dann 25.000 Euro kassiert

Während Matthias Schwab in Nairobi klar den Cut verpasste und Bernd Wiesberger nicht über Platz 57 hinauskam, zeigte Lukas Nemecz abgesehen von einem kleinen Hänger am zweiten Tag eine starke Leistung, erhielt für Platz 20 exakt 25.890,28 Euro. Der Steirer meinte: „Ein Platz in den Top 20 ist immer positiv. Spielerisch und mental betrachtet war es am Ende einer harten Reise wirklich in Ordung. Aber das Ende der zweiten Runde tut mir trotzdem weh. Das hat mir einen Top-Ten-Platz gekostet. Damit hätte ich mehr Startchancen auf der DP World Tour gehabt.“