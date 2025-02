Nach Frühlings-Stimmung folgen Regen und Schnee

Betrachtet man die Fotos unserer „Krone“-Leser, könnte man fast glauben, der Frühling würde in Kärnten anklopfen. So lichtete Arnulf Aichholzer am letzten Tag der Vogelzählung bei seiner Futterstelle in Villach/St. Ulrich einen wunderschönen Buntspecht ab. Georg Wastl fing die abgehobenen Graugänse über dem Bleistätter Moor ein. Offenbar gar nicht kalt war dem Fischer mitten in der Gail, den Dagmar Langmaier bei ihrer Wanderung entdeckte.