Wer ist der bekannteste Politiker in Klagenfurt?

Politiker stehen permanent in der Öffentlichkeit und natürlich wollen alle beliebt sein. Denn die Vorzugsstimmen sind ein Parameter bei einer Wahl. Wenn die Abgeordneten durch die Stadt spazieren, werden sie natürlich gegrüßt. Je öfter ein „Grüß Gott“ oder „Guten Tag“ entgegenschallt, desto beliebter ist man – sagt das Gefühl. Aber was sagen die Zahlen? Wie sieht es eigentlich in Klagenfurt aus?