Kainz trifft, aber Köln verpasst Sprung an Spitze

Die Truppe von Coach Gerhard Struber, der die ÖFB-Legionäre Florian Kainz und Dejan Ljubicic sowie den gebürtigen Salzburger und Ex-Sturm-Graz-Profi Jusuf Gazibegovic in die Startelf stellte, kam am Sonntag im Rhein-Derby gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem Heim-1:1. Kainz hatte die Kölner in Führung gebracht (67.), Isak Johannesson glich per Elfmeter in der 90. Minute aus.