Mehr Chancen für die Jungen

Wer stoppt diese Schweizer? Vor einer Woche ging die WM in Saalbach mit dem Herren-Slalom zu Ende, Österreich hinterließ mit sieben Medaillen einen positiven Eindruck. Unser Erzrivale stahl allen die Show. Fünfmal Gold, insgesamt 13-mal Edelmetall. Die Schweiz feierte ausgerechnet in Österreich eine ihrer erfolgreichsten Weltmeisterschaften. Ein historischer Medaillenspiegel für die Eidgenossen, die bisher nur in Crans-Montana 1987 mit acht WM-Titeln erfolgreicher waren.