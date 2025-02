Porsche schreibt heimische Dressur-Geschichte

Was für ein Ritt! Diana Porsche gewann mit ihrem Pferd Dahoud mit über 70% den Grand Prix Special. Es ist der erste österreichische Sieg in der Geschichte des Fünf-Sterne-Turniers in Katar. „Der Ritt hat sich toll angefühlt! Dahoud war so fokussiert und wir hatten viele Highlights, andere Sachen gilt es noch zu verbessern. Es war Dahouds erster internationale Sieg überhaupt, und das direkt auf einem Fünf-Sterne-Turnier hier in Doha, das ist schon sehr besonders. Das ich mit ihm so in die Saison starten darf, das macht mich sehr stolz und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, jubelte die Salzburgerin nach ihrem Sieg.