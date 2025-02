Spanner fotografiert Paar beim Umziehen: Erwischt!

„Bekleidet friert man viel eher“

„Wir haben für unsere Wakeboardschule in Steyregg einen privaten See gepachtet. Den nutzen wir auch für die Eisbade-Kurse“, sagt Sabine Fetz. „Dort gibt es keine Probleme mit Zusehern. Etliche Eisbader nutzen aber auch den Pleschinger See, und dort empfiehlt es sich sicher, Badekleidung zu tragen.“ Sie weiß aber auch, dass es ohne Bikini oder Badehose bedeutend angenehmer ist, in eisige Fluten zu tauchen: „Bekleidet friert man viel eher als nackt. Das liegt am Schutzmechanismus unserer Haut.“