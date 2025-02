Trauertag in Villach: Der schmerzerfüllte Abschied

„Deine Liebe war wie ein Sonnenschein, du wirst für immer bei uns sein“ – so eine der bewegenden Botschaften, die Alexander mit auf seinen letzten Weg gegeben worden sind. Dass ausgerechnet an diesem so schwarzen Tag über der Wallfahrtskirche in Villach die Sonne vom wolkenlosen Himmel herab strahlte, scheint kein Zufall gewesen zu sein.