Fahrneuling raste mit 140 km/h durch 30er-Zone

Eine Schwerpunktkontrolle der Polizei artete in der Nacht zum Samstag in eine längere Verfolgungsjagd aus. Als die Beamten einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer in Schärding kontrollieren wollten, gab der Fahrneuling Gas und flüchtete über Schardenberg nach Deutschland. Dabei provozierte er mehrere gefährliche Situationen.