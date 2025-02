Odermatt wehmütig: „Wenn ich dann Franjo sehe …“

Marco Odermatt hat sich über den Umgang mit Druck und Aufmerksamkeit geäußert und dabei betont, dass es vor ein paar Jahren lustiger und cooler für ihn gewesen sei. Wenn er sich nun Teamkollege Franjo von Allmen anschaut, dann sieht er sich an diese Zeit erinnert, so der Schweizer wehmütig. Dabei sei er selbst schuld an der Situation.