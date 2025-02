Klopp-Hype in Japan! Für ihn selbst „unglaublich“

Der neue starke Mann im Red-Bull-Fußball-Kosmus flog für seinen neuen Arbeitgeber in den Fernen Osten. Nach Stationen in Brasilien und den USA ist Japan der nächste Halt auf seiner Reise, bei der er sich ein umfassendes Bild vom globalen Fußballnetzwerk des Unternehmens machen möchte. In Japan stand unter anderem ein Besuch beim japanischen Zweitligisten RB Omiya Ardija. Der Klub bereichert seit Herbst 2024 das Red-Bull-Imperium und gilt als Ausbildungsstätte für hoffnungsvolle Talente mit potenzieller Weltkarriere vor sich.