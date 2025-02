Nach Trainingssturz: Norweger verpasst Heim-WM

„Der Sport gibt und nimmt. Es ist sehr schmerzhaft, die Gelegenheit zu verpassen, auf heimischem Boden an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Darauf freue ich mich, seit die WM nach Trondheim vergeben wurde. Daran denke ich seit mehreren Jahren jeden Tag“, wurde Granerud, der in Trondheim wohnt, in einer Aussendung zitiert. Granerud, Tourneesieger 2022/23 und vor zwei Jahren in Planica jeweils Vizeweltmeister mit der Mannschaft und dem Mixed-Team, sprach von einem „tollpatschigen Sturz“, den er nicht mehr verhindern konnte.