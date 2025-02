Gegen Machtspiele und Verantwortungslosigkeit

Zwei Bürgermeisterämter sollen verteidigt werden

Bei der Gemeindewahl am 16. März tritt seine Partei in 23 Kommunen an, in zwölf davon stellen die Grünen auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Bei den jüngsten Gemeindewahlen 2020 gelang es den Vorarlberger Grünen zum ersten Mal, einen Bürgermeisterposten zu erobern. Frank Matt hat beste Chancen, sein Amt in Lochau zu verteidigen, ähnliches gilt für seinen Parteikollegen Stefan Übelhör in Höchst, der seit 2022 an der Spitze der Gemeinde steht. Punkten wollen die Grünen aber auch in den Städten. In Hohenems möchte sich Spitzenkandidatin Maria Benzer vor allem für bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche einsetzen. Ein Anliegen, das auch der Dornbirnerin Juliane Alton am Herzen liegt: „Kinder brauchen die verschränkte Ganztagsschule. Die sollte es in jedem Bezirk geben.“