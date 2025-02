Wiener FPÖ wirbt mit Slogan „Jetzt erst recht“

„Die kommenden Jahre werden entscheidend sein für die Zukunft der Stadt“, sagte FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp. Derzeit würden in Wien Menschen profitieren, die sich nicht integrieren wollen und nicht arbeiten würden. So würden Hunderte Millionen Euro Mindestsicherung an Nicht-Staatsbürgerinnen und -staatsbürger ausgezahlt, kritisierte der Politiker.