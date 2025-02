Landwirtschaft ist in Tirol zu 20 Prozent weiblich

Eine Landwirtschaft ist in vielen Fällen ein Familienbetrieb, wo jeder mit anpackt. Auf dem Papier sind es oft die Männer, die den Hof führen. Wir klären, warum das so ist und wie sich Frauen absichern können. Bettina Aufhammer-Straif ist Betriebsführerin eines Bauernhofes mit Mutterkuhhaltung in Kössen. Allein macht sie ihre geliebte Arbeit aber nicht.