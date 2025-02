Nikotin-Werbung am Schulweg: „Darf das sein?“

„Darf das denn sein?“, fragt eine Userin in einer Facebook-Gruppe und meint damit die Werbung für Nikotinbeutel in Bushaltestellen im Steyrer Stadtgebiet. „Ich finde, das hat dort nichts verloren, da wird um Schüler am Schulweg mit Suchtmitteln geworben“, so die Ortsansässige weiter.