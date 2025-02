„Bin nicht in der Form, in der ich gerne wäre“

Die Fußacherin hatte sich in den vergangenen Wochen auf den Sprint konzentriert und beim „Nationalen Meeting“ im schweizerischen Magglingen in 7,57 Sekunden ihre Saisonbestleistung über 60 Meter eingestellt. Auf ihre persönliche Bestleistung (7,36), aufgestellt im Vorjahr in Linz, fehlten der Siebenkampf-Landesrekordlerin aber 21 Hundertstel. „Ich bin derzeit einfach nicht in der Form, in der ich gerne wäre“, gesteht die 24-Jährige.