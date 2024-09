Posch schafft in Talence den Sprung in die Top-10

Hochsprung als Knackpunkt

Dabei hatte das Wochenende für Posch durchaus Highlights zu bieten. So holte sie über 200 Meter in 23,93 Sekunden den Disziplinensieg und im Weitsprung gelang ihr mit 6,16 Meter die drittbeste Weite aller Starterinnen. Und auch über 100 Meter Hürden, im Kugelstoßen und im Speerwurf, verlor sie nicht ungewöhnlich viel. Als Knackpunkt erwies sich aber der Hochsprung, wo sie nur 1,60 Meter in die Wertung brachte und so gleich 94 Zähler auf ihre persönliche Bestmarke von 1,68 Metern liegenließ.