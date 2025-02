Neues Feuerwehrauto ist zu groß für das Zeughaus

Konkurs wirbelte Pläne durcheinander

Doch auch diese Pläne wurden verworfen, als der angrenzende Nahversorger in den Konkurs schlitterte. Mit 20:4 Stimmen (SP, VP und Grüne waren dafür, die FP stimmte dagegen) beschloss das Ortsparlament den Umbau des gemeindeeigenen Gebäudes in ein Feuerwehrdepot. Gemeindevorstand Gerald Pflügelmaier (Grüne) kritisierte, dass die Garagentore nur in der Höhe des Fahrzeuges geplant seien. Feuerwehrkommandant Andreas Riedl versicherte aber, dass in den nächsten 20 bis 25 Jahren eine weitere Neuanschaffung nicht absehbar sei.