Wind ärgert WM-Favoriten, Franzose holt sich Gold

Der Norweger hatte bei schwierigen Windbedingungen, die zu zahlreichen Fehlschüssen führten, schon im ersten Schießen liegend mit drei Fehlern die Medaille aus den Augen verloren. Am Donnerstag steht der Single-Mixed-Staffel-Bewerb auf dem Programm, bevor am Samstag die klassischen Staffel-Rennen stattfinden. Am Sonntag findet die WM mit den Massenstart-Bewerben ihren Abschluss.