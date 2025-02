Das große Sammeln

Unvorstellbare 54 Tonnen Abfall wurden vergangenes Jahr auf Vorarlbergs Wiesen, Wegen, im Wald und am Straßenrand innerhalb nur eines Monats zusammengeklaubt – von rund 14.000 Freiwilligen, die an der großen Landschaftsreinigungsaktion teilgenommen haben. Auch heuer steht das große Reinemachen wieder an, nämlich von 22. März bis 26. April. Die Kommunen koordinieren die Sammelaktionen und bereiten sich schon seit vielen Wochen auf die Aktion vor, wie der Gemeindeverband am Mittwoch informierte.