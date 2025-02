Fragwürdige Praxis: Rechnung für Gratis-Beratung

Leser Gerhard A. (Name geändert) schildert den Fall so. Er habe Ende November Kontakt mit einem Makler aus Graz aufgenommen, der in Innsbruck eine sehr günstige Immobilie angeboten habe. Dieser habe vorgeschlagen, in einem kostenlosen Beratungsgespräch via Videotelefonie über die Immobilie zu sprechen.