Nach Reifenwechsel: 8000 € Schaden an eigenem Auto

Kettenreaktion

Ein Gutachter stellte später fest, dass sich die Radmutter gelöst hatte, wodurch der Bremssattel in die Felge flog. In weiterer Folge flog das Rad in den Kotflügel und beschädigte diesen. „Wir haben noch am selben Abend unsere Versicherung verständigt“, schildert die Mutter. Die Familie sei überzeugt gewesen, dass dies ein Fall für die „Vollkasko“ sei. Doch das stellte sich bald als falsch heraus.