„Ohne Schonungsimpuls viele Gespräche führen“

Das Attentat in der Villacher Innenstadt lässt viele sprachlos und verzweifelt in die Zukunft blicken. Vor allem Jugendliche, Freunde und Bekannte des verstorbenen 14-Jährigen wissen in dieser schrecklichen Situation nicht weiter. Was also tun? Stillschweigen und ignorieren oder darüber reden – auch wenn einem die Antworten fehlen?