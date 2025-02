„Jeder muss gehen“: PR-Desaster sorgt für Spott

Ein PR-Desaster mit langer Tradition?

Neuseeländische Tourismuskampagnen haben eine lange Geschichte zwischen Begeisterung und Kritik. Die preisgekrönte „100% Pure New Zealand“-Kampagne wird für ihre Einprägsamkeit gefeiert, aber oft mit Blick auf die Umweltbilanz des Landes hinterfragt. Auch „Everyone must go!“ reiht sich nun in diese Tradition ein – wenn auch weniger wegen inhaltlicher Tiefe, sondern aufgrund eines unglücklichen Wortspiels, das viele lieber in einer Abverkaufsanzeige als in einer nationalen Tourismusstrategie sehen würden.