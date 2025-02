Alternde Hirnzellen vergessen, wer sie sind

In dem Maß, wie die „Rostschäden“ am Erbgut zunahmen, erodierten dort die Zelltyp-prägenden „epigenetischen Marker“, so der Stammzellforscher: „Wir haben ein Gen gefunden, das sowohl für die Erbgut-Reparatur wichtig ist als auch für den Erhalt dieser epigenetischen Marker.“ Tests in den Mini-Gehirnen sollen nun zeigen, ob man damit das Altern der Denkorgane eventuell verzögern könnte.