Dortmund gegen Sporting Lissabon ab 18.45 Uhr LIVE

Bilanz spricht für Dortmund

Es ist eine Abfolge, die fast Struktur zu haben scheint: 3:0-Sieg gegen Brügge in der Königsklasse, 1:5 beim VfB Stuttgart. Dem 7:1 gegen Celtic Glasgow folgte ein 1:2 bei Union Berlin, nach dem 1:0 gegen Sturm Graz setzte es ein 1:3 bei Mainz 05. Die Konstante bleibt die Champions League. In den 17 bisherigen europäischen K.o.-Duellen schaffte es der BVB 16 Mal, nach einem Hinspiel-Sieg in die nächste Runde einzuziehen. Es wartet der dritte Achtelfinal-Einzug in Folge. Dazu kommt, dass die Portugiesen alle sieben K.o.-Rundenspiele gegen deutsche Mannschaften verloren und Dortmund selbst alle drei Aufeinandertreffen in der K.o.-Phase gewann.