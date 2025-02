Rangnick? „Wenn es aus eigenen Reihen kommt …“

Der ÖFB-Kicker konnte in seinen nun 30 Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison weder ein Tor erzielen noch einen Assist liefern. In der vergangenen Spielzeit kam er in 40 Spielen auf sechs Treffer und neun Torvorlagen. „Wir stecken gerade in einer schwierigen Phase. Die Chancen wurden nicht genutzt. Vorne tun wir uns schwer – aber wir müssen weitermachen“, so Sabitzer nach dem Spiel gegenüber Sky.