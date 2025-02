Blick zurück auf das Leben in Neusiedl am See

Dienstag Abend (18.2.) ist es wieder so weit. Unter dem Motto ‚Ein Jahr geht durchs Land, ein Blick zurück‘ werden Aufnahmen über Landwirtschaft, Freizeit am See, den Kalvarienberg (der heuer übrigens 154 Jahre alt wird) und die Mexikosiedlung gezeigt. Moderiert wird die Veranstaltung von Renghofer und Paul Rittsteuer. Beginn ist um 19 Uhr, wieder im Weinwerk Neusiedl am See. „Wir erwarten viele Interessierte, beim ersten Mal war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt“, so Franz Renghofer und Martin Pieber. Weitere Termine sind geplant.