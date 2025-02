Hauben-Lokal schlittert überraschend in die Pleite

Gerüchte über neues Projekt

Wie es jetzt weitergeht, ist derzeit noch offen. „Jetzt liegt unser Fokus darauf, alles geordnet abzuwickeln und die ganze Situation sacken zu lassen.“ Ob es eine Zukunft in der Gastronomie geben wird oder die Zeit für eine Neuorientierung gekommen ist, stehe auch noch in den Sternen. Die Gerüchte über eine Übernahme eines Lokals in der Region dementiert Rittberger: „Es gibt keine Gespräche mit benachbarten Wirtshäusern, in denen wir potenzielle Nachfolger sein könnten. Der Schritt zum Aus der Post fiel sehr kurzfristig.“