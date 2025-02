Junger Pistenrowdy prügelte auf 52-Jährigen ein

Am Anfang tauschten die beiden am Samstagnachmittag nur Worte aus, doch dann staubte der junge Pistenrowdy den Wiener bei der Madritschen Talstation am Nassfeld massiv ein. Dann zuckte der 15-Jährige völlig aus. „Der Jugendliche, der die Skier bereits abgeschnallt hatte, ging plötzlich auf den anderen, der die Skier noch angeschnallt hatte, zu und brachte ihn mit einem Wurf über die Schulter zu Boden“, berichtet die Polizei.