Wegen Personalnot: Tele-Hautarzt könnte kommen

Ärztliche Beratung per Foto

„Wenn dermatologische Fälle in meine Hausarztpraxis kommen und ich mir nicht sicher bin, kann ich in Zukunft per Tele-Hautarzt Rat einholen“, erklärt Wolfgang Ziegler, Obmann der niedergelassenen Ärzte in Oberösterreich, das Konzept. Konkret könnte das so funktionieren: Der Hausarzt fotografiert den Ausschlag eines Patienten, schickt ein Foto davon an den Tele-Dermatologen. Der sendet dann seine Einschätzung zurück. Damit spart sich der Patient den Gang zum Facharzt und die Hautärzte werden entlastet.

„Das ersetzt aber nicht den Kassen-Hautarzt“, sagt Ziegler. Denn nicht alle Fälle können auf diese Weise gelöst werden.