Liensberger: „Mir ist es danach nicht gutgegangen“

Katharina Liensberger weiß, dass sie unter den ÖSV-Stars mehr als andere polarisiert. „Die Kritik geht mir weniger nah, weil ich sehr stur sein kann. Das mit dem Winken ist schon so sehr in mir drin, für mich bedeutet Winken auch Wertschätzung den Fans gegenüber“, erläuterte die 27-Jährige nach Slalom-Bronze. „Schade, wenn mich jemand in der Hinsicht nicht versteht. Aber da können noch so viele Stimmen kommen, schlussendlich bin das ich und ich will mich nicht verstellen.“