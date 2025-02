Villenbande macht Jagd auf Millionärs-Ehepaar

Die Mittsechzigerin wurde gefesselt, die drei Männer rafften Bargeld, Schmuck und teure Handtaschen an sich. Dann brausten sie im Mini der Frau samt Beute davon. Der Kleinwagen wurde später in der Nähe des Tatortes sichergestellt. Jetzt der jüngste Coup, der glücklicherweise durch das Sicherheitssystem vereitelt wurde. Ziel der Serientäter dürfte ein Ferrari in der Garage gewesen sein, den sie beim Überfall nicht mitgenommen hatten ...