17-jährige Übersetzerin verblüfft Brüssel

Zwei Sprachen in die Wiege gelegt, weitere erarbeitet

Außerdem betont wird, dass es nur an Leas Ausnahme-Leistung lag, dass sechs andere österreichische Sprachtalente den ersten Platz verpassten. Dass Leas Talent über ihre zwei Muttersprachen hinausgeht, wusste man an ihrer Schule schon: Letztes Jahr hielt sie, obwohl erst 16, auch im Französisch-Sprachwettbewerb der Wasagasse mit den Besten aus den höheren Klassen mit.